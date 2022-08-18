Завершены съемки фильма "Мехмандаровы"

На киностудии "Азербайджан" имени Дж.Джаббарлы завершены съемки фильма "Мехмандаровы".

На киностудии "Азербайджан" имени Дж.Джаббарлы завершены съемки фильма "Мехмандаровы".

Как сообщили Report в киностудии, режиссером и одним из сценаристов художественно-документального фильма о династии Мехмандаровых является заслуженный деятель искусств Явер Рзаев. Другим сценаристом является ученый-исследователь Васиф Гулиев.

Фильм Я.Рзаева, главным героем которого является яркий представитель династии Мехмандаровых Мустафа бек Мехмандаров, состоит из семи частей.

Съемки фильма проходили в павильоне киностудии и в Шуше.

Фильм, снятый по заказу министерства культуры, будет представлен общественности до конца года.