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Завершены съемки фильма "Мехмандаровы"

Завершены съемки фильма "Мехмандаровы" На киностудии "Азербайджан" имени Дж.Джаббарлы завершены съемки фильма "Мехмандаровы".
Kультурная политика
18 августа 2022 г. 13:37
Завершены съемки фильма Мехмандаровы

На киностудии "Азербайджан" имени Дж.Джаббарлы завершены съемки фильма "Мехмандаровы".

Как сообщили Report в киностудии, режиссером и одним из сценаристов художественно-документального фильма о династии Мехмандаровых является заслуженный деятель искусств Явер Рзаев. Другим сценаристом является ученый-исследователь Васиф Гулиев.

Фильм Я.Рзаева, главным героем которого является яркий представитель династии Мехмандаровых Мустафа бек Мехмандаров, состоит из семи частей.

Съемки фильма проходили в павильоне киностудии и в Шуше.

Фильм, снятый по заказу министерства культуры, будет представлен общественности до конца года.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Mehmandarovlar” filminin çəkilişləri başa çatıb

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