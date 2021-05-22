Зарифа Салахова: Похороны Таира Салахова состоятся 24 мая

Народный художник скончался 21 мая в Германии в возрасте 92 лет

Завтра на родину будет доставлено тело видного представителя азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известного художника, народного художника СССР и Азербайджана, вице-президента Российской академии художеств, лауреата Государственных премий Таира Салахова.

Об этом Report сообщила сестра покойного Зарифа Салахова.

По ее словам, самолет AZAL вылетит из Франкфурта в Баку в ночь на 23 мая.

З.Салахова отметила, что похороны Таира Салахова планируется провести 24 мая на первой Аллее почетного захоронения.

Народный художник скончался 21 мая в Германии в возрасте 92 лет.