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Зарифа Салахова: Похороны Таира Салахова состоятся 24 мая

Зарифа Салахова: Похороны Таира Салахова состоятся 24 мая Народный художник скончался 21 мая в Германии в возрасте 92 лет
Kультурная политика
22 мая 2021 г. 10:06
Зарифа Салахова: Похороны Таира Салахова состоятся 24 мая
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Завтра на родину будет доставлено тело видного представителя азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известного художника, народного художника СССР и Азербайджана, вице-президента Российской академии художеств, лауреата Государственных премий Таира Салахова.

Об этом Report сообщила сестра покойного Зарифа Салахова.

По ее словам, самолет AZAL вылетит из Франкфурта в Баку в ночь на 23 мая.

З.Салахова отметила, что похороны Таира Салахова планируется провести 24 мая на первой Аллее почетного захоронения.

Народный художник скончался 21 мая в Германии в возрасте 92 лет.

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Версия на азербайджанском языке Zərifə Salahova: "Tahir Salahovun cənazəsi sabah Azərbaycana gətiriləcək"

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