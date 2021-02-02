Замначальника Госслужбы отправился в "Кешикчидаг"

Во время строительства автодороги из поселка Союг-Булаг Агстафинского района в "Кешикчидаг" был обнаружен ряд археологических находок

Замначальника, исполняющий обязанности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли посетил Государственный историко-культурный заповедник "Кешикчидаг", ознакомился с деятельностью заповедника.

Как сообщили Report в Госслужбе, во время строительства автомобильной дороги, проложенной в декабре прошлого года из поселка Союг-Булаг Агстафинского района в Государственный историко-культурный заповедник "Кешикчидаг", был обнаружен ряд археологических находок.

В соответствии с законодательством Азербайджана, на 11-14 км. дороги, где были обнаружены объекты, являющиеся предположительно памятниками истории, были проведены охранно-спасательные археологические раскопки, разведывательные археологические исследования.

Азад Джафарли дал поручения и рекомендации по дальнейшим направлениям деятельности заповедника, предстоящей работе.