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Замначальника Госслужбы отправился в "Кешикчидаг"

Замначальника Госслужбы отправился в "Кешикчидаг" Во время строительства автодороги из поселка Союг-Булаг Агстафинского района в "Кешикчидаг" был обнаружен ряд археологических находок
Kультурная политика
2 февраля 2021 г. 13:43
Замначальника Госслужбы отправился в Кешикчидаг
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Замначальника, исполняющий обязанности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли посетил Государственный историко-культурный заповедник "Кешикчидаг", ознакомился с деятельностью заповедника.

Как сообщили Report в Госслужбе, во время строительства автомобильной дороги, проложенной в декабре прошлого года из поселка Союг-Булаг Агстафинского района в Государственный историко-культурный заповедник "Кешикчидаг", был обнаружен ряд археологических находок.

В соответствии с законодательством Азербайджана, на 11-14 км. дороги, где были обнаружены объекты, являющиеся предположительно памятниками истории, были проведены охранно-спасательные археологические раскопки, разведывательные археологические исследования.

Азад Джафарли дал поручения и рекомендации по дальнейшим направлениям деятельности заповедника, предстоящей работе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Xidmətinin rəis müavini “Keşikçidağ”a gedib

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