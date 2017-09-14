Юрий Поляков: На бакинской сцене говорят на русском языке правильнее, чем во многих московских театрах

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Москва. 14 сентября. REPORT.AZ/ Гастроли российских театров в Баку и наоборот надо сделать государственным делом.

Как передает российское бюро агентства Report, об этом заявил главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков на конференции "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" в Москве.

"На личном уровне мы, деятели культуры, всегда поддерживали связи с азербайджанскими коллегами. Я, например, тесно дружу с Кямалом Абдуллой (ректор Азербайджанского института языков - ред.), Чингизом Гусейновым (писатель, культуровед - ред). "Литературная газета" все эти годы следила за тем, что происходит в азербайджанской литературе", - заявил Ю. Поляков.

Он напомнил, что в России выходило специальное приложение о литературе Азербайджана "Рос-Туран".

"Оно было о вершинах азербайджанской литературы. Там печатались переведенные на русский язык произведения классиков азербайджанской литературы. Я всегда говорил, что перевод на русский язык произведений, созданных в другой языковой культуре, служит обогащению самого русского языка", - подчеркнул главный редактор.

Ю. Поляков напомнил, что недавно Русский драматический театр в Баку поставил его комедию "Халам-бунду".

"Насколько я знаю, она успешно идёт. Хочу отметить, что на бакинской сцене, как ни странно, правильнее говорят на русском языке, чем во многих московских театрах. Гастроли российских театров в Баку и наоборот надо сделать государственным делом", - добавил главный редактор "Литературной газеты".