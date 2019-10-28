Из-за проблем со здоровьем народного артиста, певца Ялчина Рзазаде вновь увезли на лечение в Турцию.

Об этом в заявлении Report сказал сам певец.

По его словам, на данный момент он проходит лечение в одной из стамбульских больниц: "Пока каких-либо новшеств нет. Мое лечение продолжается".

Отметим, что согласно распоряжению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, фонд проконтролирует вопросы, связанные со здоровьем народного артиста Азербайджана Ялчина Рзазаде. Он был доставлен в одну из больниц в Стамбуле (Турция) для обследования и лечения. 15 июля этого года его прооперировали. 15 октября Я.Рзазаде выписали и он вернулся в Баку.