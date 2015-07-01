​Вышел официальный трейлер фильма "Сноуден" Оливера Стоуна

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ В сети появился официальный трейлер к фильму "Сноуден" Оливера Стоуна, главную роль в котором сыграет голливудский актер Джозеф Гордон-Левитт.

Как передает Report, также в съемках фильма приняли участие Шейлин Вудли, Мелисса Лео, Закари Куинто, Том Уилкинсон, Рис Иванс и Николас Кейдж.

Для утверждения сценария Оливер Стоун лично прилетал в Москву для встречи с экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, в ходе встречи с которым обсудил кандидатуру Гордона-Левитта в качестве главного героя.

В полутораминутном минималистичном трейлере Сноуден назван "самым разыскиваемым человеком в мире". Премьера фильма запланирована на Рождество.