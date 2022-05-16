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Всемирно известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий провел мастер-класс в Баку

Всемирно известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий провел мастер-класс в Баку По инициативе и при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана с 15 по 20 мая в Баку пройдет серия мероприятий под названием "Встречи с Дмитрием Ситковецким".
Kультурная политика
16 мая 2022 г. 14:48
Всемирно известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий провел мастер-класс в Баку

По инициативе и при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана с 15 по 20 мая в Баку пройдет серия мероприятий под названием "Встречи с Дмитрием Ситковецким".

Об этом Report сообщили в Министерстве.

15 мая в Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли состоялся первый мастер-класс, который был встречен студентами с особым интересом. Мастер-классы продолжатся 16 и 17 мая.

А сегодня всемирно известный скрипач и дирижер выступит в Центре современного искусства YARAT с видео-лекцией "Белла Давидович - гениальная пианистка ХХ века".

Кроме того, в ближайшие дни Дмитрий Ситковецкий проведет встречу в Союзе композиторов Азербайджана, выступит с Бакинским камерным оркестром в Азербайджанской государственной академической филармонии, представит очередную научную лекцию "Золотой век скрипичного искусства" в Государственном музее музыкальной культуры.

Мастер-классы и лекции с участием Д.Ситковецкого являются частью учебной программы, организованной Министерством культуры в области музыки. В течение года также предусмотрена организация мастер-классов других известных музыкантов и педагогов.

Живущий в Лондоне всемирно известный скрипач, дирижер Дмитрий Ситковецкий родился в Баку в семье музыканта. Сын гениальной пианистки Беллы Давидович получил начальное музыкальное образование в школе для одаренных детей при Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибейли.

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Sitkovetski Bakıda səfərdədir

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