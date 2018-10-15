Во дворце президента Италии состоялся грандиозный концерт азербайджанской музыки

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В зале Капелла Паолина Квиринальского дворца президента Италии впервые состоялся грандиозный концерт азербайджанской музыки.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Италии.

Выступивший на открытии учредитель и ведущий "Квиринальских концертов", профессор Стефано Катуччи отметил, что концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 10-летия включения мугама в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества, организован Фондом Гейдара Алиева, Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО и посольством Азербайджана в Италии.

Подчеркнув наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, ведущий напомнил об официальных визитах 18-19 июля текущего года президента Италии Серджо Маттареллы в нашу страну, а 25-26 сентября – первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию.

Профессор Стефано Катуччи рассказал о богатом музыкальном наследии Азербайджана, отметил, что в рамках концертной программы в исполнении ансамбля "Белджан-Тар" из азербайджанских, итальянских и венгерских музыкантов под руководством итальянского маэстро Пьерлуиджи Руджиеро, а также в исполнении мугамного ансамбля "Карабах" под руководством народного артиста Мансума Ибаргимова будут представлены азербайджанские мугамы и народные песни, проинформировал о программе концерта.

С.Катуччи сказал, что Карабах является колыбелью азербайджанского мугама, а Шуша – центром азербайджанского музыкального искусства, отметил, что основоположник современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы Узеир Гаджибейли вырос в Шуше, начал свое творчество именно в этом городе, сообщил, что в рамках концертной программы, наряду с мугамами, прозвучит и композиция "Шуша", автором которой является один из известных представителей азербайджанского музыкального искусства Фархад Бадалбейли.