В Ташкенте прошел фестиваль "Культура и традиции народов"

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан был представлен на прошедшем в столице Узбекистана Ташкенте фестивале под названием "Культура и традиции народов".

Как сообщает Report, на мероприятии нашу страну представил Азербайджанский культурный центр в Ташкенте.

В специально отведенной для Азербайджана комнате был установлен стенд о культуре нашей страны, продемонстрированы Карабахская одежда, сувениры, национальные музыкальные инструменты, сотканные в различных регионах страны ковры.

На организованной в азербайджанском уголке книжной выставке представили книги о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, издания, повествующие об экономическом развитии нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева, и изданные на русском и английском языках публикации из серии "Карабахская действительность".

В художественной части мероприятия выступили национальные танцевальные группы различных стран, в исполнении участников действующего в Ташкенте при Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева ансамбля танца "Азербайджанские девушки" были представлены национальные танцы.