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В Азербайджанский национальный музей искусств назначен новый директор

В Азербайджанский национальный музей искусств назначен новый директор В Азербайджанский национальный музей искусств назначен новый директор.
Kультурная политика
22 ноября 2023 г. 14:40
В Азербайджанский национальный музей искусств назначен новый директор

В Азербайджанский национальный музей искусств назначен новый директор.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, соответствующим приказом министра культуры Адиля Керимли директором музея назначена Ширин Яшар гызы Меликова.

Ш.Меликова родилась 4 ноября 1978 года в городе Баку. В 1999 году окончила факультет искусствоведения Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. В 1999-2001 годах училась в магистратуре по специальности История и теория изобразительного искусства в Азербайджанской государственной академии художеств. В 2007 году защитила диссертацию на тему "Художественные ткани и вышивки Азербайджана XIV–XVIII веков" и получила ученую степень доктора философии по искусствоведению.

В 2008-2019 годах занималась педагогической деятельностью. С 2016 года до последнего назначения работала директором Азербайджанского национального музея ковра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinə yeni direktor təyin edilib

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