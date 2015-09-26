В Москве стартует Международный фестиваль "Круг света"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ V Московский международный фестиваль "Круг света" начинается в Москве в субботу и продлится до 4 октября на девяти площадках, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В 2015 году фестиваль "Круг света" проходит в два этапа. Первый состоялся с 8 по 10 мая и был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Второй этап пройдет с 26 сентября по 4 октября.

На фасаде Государственного академического Большого театра России в течение всех девяти вечеров фестиваля будут показаны дебютные спектакли на темы: балета "Лебединое озеро" памяти Майи Плисецкой и оперы "Кармен" памяти Елены Образцовой. ВДНХ на девять вечеров превратится в "Парк света". Зрителей ждут мультимедийные шоу на главной аллее и фасадах павильонов.

Московский Международный фестиваль "Круг Света" - ежегодное событие, в рамках которого российские и мировые дизайнеры, арт-художники готовят световые и мультимедийные шоу, создают видеомэппинг на фасадах известных зданий, памятников культуры и сооружений Москвы, а также интегрируют свои задумки в архитектурное пространство города.