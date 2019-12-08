В Москве состоялся творческий вечер, посвященный юбилею Афаг Шихлы - ФОТО

В Москве в офисе Азербайджанской диаспоры России под руководством академика Фазиля Курбанова состоялся вечер поэзии, посвященный творчеству Афаг Шихлы. В этот же день коллеги поздравляли поэтессу с 50-летним юбилеем.

Как передает российское бюро Репорт, в мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации, азербайджанской диаспоры, поэты, писатели, журналисты и близкие друзья А.Шихлы.

По традиции, ведущим вечера стал профессор МГИМО, председатель Московского отделения Союза писателей Азербайджана Абузаров Багиров, который поблагодарил академика Фазиля Курбанова за предоставленную возможность организовать эту встречу, а также постоянную поддержку и сотрудничество с московским отделением Союза писателей Азербайджана.

А.Багиров рассказал о жизни и творчестве поэтессы: "Афаг - прекрасный человек, талантливая поэтесса, врач, мама, бабушка, азербайджанка. Произведения Афаг Шихлы построены на любви и образности. Мир поэзии Афаг удивительно многогранен и наполнен любовью. Красота ее стихотворений заключается не в четкости форм, а в их неподдельной искренности".

Профессор МГИМО также зачитал поздравительное письмо от имени Анара - председателя Союза писателей Азербайджана, где говорилось о выдающемся вкладе А.Шихлы не только в азербайджанскую, но и поэзию всего тюркского мира.

Присутствующий на вечере профессор Кямран Рустамов передал поздравления академика Ф.Курбанова.

Он говорил о стихах А.Шихлы, о том, какое место отводится в ее творчестве Родине - Баку и Москве.

К.Рустамов сказал, что поэтесса полностью соответствует тому образу, который она создает в своих стихах:

"Афаг Ханум своим творчеством развивает и поддерживает интерес к творчеству не только на родном языке, но и на языке близкого нам русского народа".

Представитель посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова поздравив Афаг Шихлы с юбилеем, отметила, что в творчестве поэтессы особое место занимает любовь к исторической родине, затрагиваются темы, которые волнуют не только поэтов, но и всех.

Поэтесса, виновница торжества Афаг Шихлы поблагодарила всех гостей за столь теплые пожелания, за поддержку и внимание к ее творчеству.

Она рассказала о проделанной работе - творческих успехах, также сказала, что находит свое вдохновение в поддержке семьи.

Более двух часов продолжался праздник поэтического слова. Украшением вечера стала музыка, исполненная на национальном инструменте Сазе.

Но самыми главными хозяевами вечера были стихи Афаг Шихлы, которые коллеги и друзья читали как на русском, так и на азербайджанском языке. Звучали авторские стихи, посвященные России и Азербайджану, дружбе, любви, верности, отношениям между мужчиной и женщиной - и лирические, и патриотические, и иронические, и даже сатирические.

Все пришедшие поздравляли поэтессу не только с юбилеем, но и творческим успехом.