В Москве прошла дегустация азербайджанской продукции

В Москве в павильоне "Азербайджан" совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках Международной выставки – форум "Россия" провели ряд дегустаций производителей национальной продукции Азербайджана.

В Москве в павильоне "Азербайджан" совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках Международной выставки – форум "Россия" провели ряд дегустаций производителей национальной продукции Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие прошло в павильоне Азербайджан на ВДНХ.

В Торговом зале павильона были представлены образцы продукции производителей сухофруктов и сладостей.

Также гости смогли насладиться традиционным азербайджанским чаем, компотами из сезонных фруктов, и продегустировать органическое вино из виноградников западной части города Шемаха.