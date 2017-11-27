В Москве прошел азербайджанский праздник граната - ФОТО

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Москва. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Таганском парке культуры и отдыха Москвы прошел общегородской праздник культуры Азербайджана "Гранат", сообщает российское бюро Report.

Организаторами праздника выступило правительство Москвы совместно с Московской национально-культурной автономией азербайджанцев.

"Каждому народу есть, чем гордиться, есть что показать. Уверен, что праздник граната станет доброй традицией, послужит делу мира через широкое знакомство москвичей с красотой и богатством азербайджанской культуры", - заявил на открытии мероприятия Глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

В свою очередь председатель Совета Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов поблагодарил мэрию столицы за возможность проведения подобного праздника.

"В Азербайджане этот праздник уже 10 лет как отмечается в ноябре. Связано это с окончанием сбора урожая гранатов. Отрадно, что теперь этот праздник отмечают и за пределами Азербайджана", - сказал соорганизатор праздника.

В ходе праздника ведущие рассказали различные притчи и истории, связанные с гранатом.

"Восточный базар", специально развернутый для праздника, предлагал гостям отведать кулинарные изыски из граната, а шеф-повар приготовил оригинальный торт в виде этого "короля фруктов".

На основной сцене в честь праздника выступили ансамбль народного танца "Адат", Рена Ибрагимова, Илона Янковская и другие.