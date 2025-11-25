В Кяльбаджаре в рамках Дня города прошли тематические выставки

В Кяльбаджаре на центральной площади в рамках Дня города - 25 Ноября прошли тематические выставки.

Как сообщает Report, с экспозициями ознакомились министр культуры Адиль Керимли, спецпредставитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев и другие официальные лица.

Посетителям представили серию фотографий "Кяльбаджар – из объектива в историю", подготовленную Объединением фотографов Азербайджана. В ней отражены довоенные и современные фотографии района, природные ландшафты, исторические памятники, а также кадры 44-дневной войны и восстановительных работ.

На выставке "Память" из коллекции Азербайджанского национального музея ковра показаны редкие образцы карабахской и кяльбаджарской ковроткаческой школы, в том числе интерьер алачыгa.

Также представлена экспозиция "Палитра Кяльбаджара", включающая работы местных художников, созданные во время организованных Минкультуры поездок в район. В рамках выставки для детей были проведены мастер-классы по живописи.