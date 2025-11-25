Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Кяльбаджаре в рамках Дня города прошли тематические выставки

    Kультурная политика
    • 25 ноября, 2025
    • 19:08
    В Кяльбаджаре в рамках Дня города прошли тематические выставки

    В Кяльбаджаре на центральной площади в рамках Дня города - 25 Ноября прошли тематические выставки.

    Как сообщает Report, с экспозициями ознакомились министр культуры Адиль Керимли, спецпредставитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев и другие официальные лица.

    Посетителям представили серию фотографий "Кяльбаджар – из объектива в историю", подготовленную Объединением фотографов Азербайджана. В ней отражены довоенные и современные фотографии района, природные ландшафты, исторические памятники, а также кадры 44-дневной войны и восстановительных работ.

    На выставке "Память" из коллекции Азербайджанского национального музея ковра показаны редкие образцы карабахской и кяльбаджарской ковроткаческой школы, в том числе интерьер алачыгa.

    Также представлена экспозиция "Палитра Кяльбаджара", включающая работы местных художников, созданные во время организованных Минкультуры поездок в район. В рамках выставки для детей были проведены мастер-классы по живописи.

    Лента новостей