В Кишиневе презентована книга, посвященная погибшим во Второй мировой войне азербайджанцам

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Накануне 70-летия победы над фашизмом в посольстве Азербайджана в Молдове состоялась презентация "Книги памяти уроженцев Азербайджана, погибших во Второй мировой войне на территории Республики Молдова".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, "Книга памяти" была подготовлена и издана посольством Азербайджана в Молдове под редакцией посла Азербайджана в Молдове, доктора юридических наук, профессора Намика Алиева.

На церемонии презентации "Книги памяти" выступил посол Намик Алиев. В своем выступлении он сказал, что издание данной книги объемом 376 страниц преследовало целью восстановление исторической памяти об уроженцах Азербайджана, героически сражавшихся и отдавших жизни за освобождение Молдовы от фашизма во время Второй мировой войны. Работа осуществлена в рамках политики страны и ее президента Ильхама Алиева по увековечению памяти сынов Азербайджана, погибших во Второй мировой войне.

Он отметил, что во время войны на территории Молдовы сражались азербайджанские воинские соединения, такие как 223-я стрелковая Белградская Краснознаменная дивизия, легендарная 416-я стрелковая Таганрогская Краснознаменная дивизия Ордена Суворова. В результате поисков и исследований были обнаружены захоронения 206 уроженцев Азербайджана, погибших на территории нынешней Республики Молдова.

Посол особо отметил роль соответствующих структур министерства обороны Молдовы, общественных организаций, азербайджанской диаспоры Молдовы в подготовке данного издания.

Выступивший затем экс-президент Молдовы Владимир Воронин поблагодарил посольство за благородное дело: сохранение и увековечение памяти воинов-уроженцев Азербайджана, павших за освобождение Молдовы от фашизма.

На мероприятии выступили заместитель начальника генштаба Национальной армии Республики Молдова, бригадный генерал Игорь Кутие, президент Конгресса азербайджанцев Молдовы Вюгар Новрузов. От имени ветеранов выступила председатель Общества ветеранов Алла Мироник.

На презентации "Книги памяти" присутствовали председатель комиссии парламента Молдовы Владимир Хотиняну, депутат парламента Валентина Стратан, руководитель Бюро межэтнических отношений при правительстве Молдовы Елена Белякова, начальник департамента министерства иностранных дел и Европейской интеграции Николай Мыня, Чрезвычайные и Полномочные послы Китая, Венгрии, Болгарии, Грузии, генконсул Казахстана, сотрудники посольств и дипломатических представительств международных организаций, аккредитованных в городе Кишинев, бывший премьер-министр Молдовы Дмитрий Брагиш, бывший министр обороны Валерий Плешко, бывший Парламентский адвокат (Омбудсмен) Молдовы Аурелия Григориу, бывший посол Республики Молдова в Азербайджанской Республике Ион Робу, ветераны войны, ректор Университета политических и экономических европейских знаний Георгий Аворник, первый проректор Академии публичного управления при правительстве Республики Молдова Андрей Гроза, члены правления Конгресса азербайджанцев Молдовы, общественные деятели Молдовы, представители СМИ.

От имени посольства ветеранам войны был вручен праздничный набор подарков.