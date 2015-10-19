В Киноцентре "Низами" состоится презентация фильма "Убийца"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" состоится презентация художественного фильма "Убийца", снятого по мотивам пьесы народного писателя Эльчина.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, презентация пройдет 21 октября.

Согласно информации, фильм, экранизированный по заказу министерства, снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы при участии финской компании Black and White Studio, грузинских компаний Studio 33A и Vars Studio.

Автором сценария нового фильма, снятого в драматическом жанре, является народный писатель Эльчин, режиссером - Камран Шахмардан, оператором-постановщиком - Михаил Магалашвили, художником-постановщиком - Рашад Мехдиев, исполнительным продюсером - Азер Гулиев, продюсером - Мушфиг Хатамов.

Главные роли в фильме исполнили Эка Чхеидзе и Аполлон Кублашвили.