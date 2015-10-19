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    В Киноцентре "Низами" состоится презентация фильма "Убийца"

    Фильм, экранизированный по заказу министерства, снят на киностудии Азербайджанфильм имени Дж.Джаббарлы

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" состоится презентация художественного фильма "Убийца", снятого по мотивам пьесы народного писателя Эльчина. 

    Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, презентация пройдет 21 октября. 

    Согласно информации, фильм, экранизированный по заказу министерства, снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы при участии финской компании Black and White Studio, грузинских компаний Studio 33A и Vars Studio. 

    Автором сценария нового фильма, снятого в драматическом жанре, является народный писатель Эльчин, режиссером - Камран Шахмардан, оператором-постановщиком - Михаил Магалашвили, художником-постановщиком - Рашад Мехдиев, исполнительным продюсером - Азер Гулиев, продюсером - Мушфиг Хатамов.

    Главные роли в фильме исполнили Эка Чхеидзе и Аполлон Кублашвили.

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