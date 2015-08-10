В Казани пройдет Международный фестиваль мусульманского кино

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Отборочная комиссия XI Казанского международного фестиваля мусульманского кино, просмотрев более 700 фильмов, отобрала в конкурсную программу фестиваля 50 лент из 25 стран, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

На фестиваль, который пройдет с 5 по 11 сентября, было прислано рекордное количество заявок - более 700 из 52 стран. Из них отобрано всего 50 лент, в том числе полнометражный документальный фильм "Баку от рассвета до заката" (Азербайджан, Польша, 2014) и анимационный фильм "Старые часы" Джавида Ахадова (Азербайджан).

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана.