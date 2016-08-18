В Израиле почтили память Муслима Магомаева

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Израиле почтили память всемирно известного азербайджанского певца Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, вечер памяти был организован при поддержке Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

Концертная программа вечера включала в себя как песни из репертуара Муслима Магомаева, которые исполнили Томер Алиев и Сергей Ильясафов, так и современные песни в исполнении Ираиды Паниной.

Директор Азербайджанского культурного центра при ассоциации "АзИз" Егяна Сальман рассказала о жизни и творчестве Муслима Магомаева. Своими воспоминаниями поделился писатель и журналист Марк Котлярский.