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    В Израиле почтили память Муслима Магомаева

    На вечере были исполнены известные песни певца

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Израиле почтили память всемирно известного азербайджанского певца Муслима Магомаева.

    Как сообщает Report, вечер памяти был организован при поддержке Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

    Концертная программа вечера включала в себя как песни из репертуара Муслима Магомаева, которые исполнили Томер Алиев и Сергей Ильясафов, так и современные песни в исполнении Ираиды Паниной.

    Директор Азербайджанского культурного центра при ассоциации "АзИз" Егяна Сальман рассказала о жизни и творчестве Муслима Магомаева. Своими воспоминаниями поделился писатель и журналист Марк Котлярский. 

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