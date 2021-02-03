В Хыналыге обнаружены древние поселение и некрополь

Основываясь на предварительных результатах исследований, ученый-археолог подчеркнул, что некрополь относится к античному периоду

В Хыналыге обнаружены образцы материальной культуры античного периода.

Как сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана, в результате археологических исследований, проведенных Институтом археологии и этнографии Академии в Хыналыгском Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике, было обнаружено древние поселение и кладбище на площади около 1 га.

Руководитель хыналыгской археологической экспедиции, доктор философии по истории Идрис Алиев сообщил, что в юго-восточной части данной территории обнаружено более 15 курганов.

Основываясь на предварительных результатах исследований, ученый-археолог подчеркнул, что некрополь относится к античному периоду. Он отметил, что наряду с фаянсовыми материалами, образцами оружия из железа, бронзовыми украшениями, бусинами из различных минералов и стекла, на территории кладбища были обнаружены редкие находки.