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В Гяндже будет создан археологический парк

В Гяндже будет создан археологический парк

Глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов принял профессора научно-исследовательского центра CAMNES и университета Катании Николу Ланера

Как сообщает западное бюро Report, на встрече присутствовали заведующий отделением Института археологии и этнографии НАНА Бахтияр Джалилов, председатель Гянджинского отделения НАНА профессор Фуад Алиев и ректор Азербайджанского Государственного Аграрного Университета профессор Ибрагим Джафаров. 

Н.Ланер подчеркнул наличие благоприятных условий для создания вокруг города Гянджи археологического парка, состоящего из курганов. Было отмечено, что создание уникального археологического парка привлечет внимание местного населения и туристов. 

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании археологического музея под открытым небом.

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