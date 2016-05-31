Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В греческой провинции Крит состоятся Дни азербайджанской культуры.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Греции, мероприятия организованы посольством при поддержке руководства провинции Крит и министерства молодежи и спорта Азербайджана.

В рамках мероприятий, которые пройдут с 1 по 4 июня в различных городах Крита, зрителям будут представлены постановки азербайджанских театров, мугам, народные азербайджанские танцы.