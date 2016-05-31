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    В греческой провинции Крит состоятся Дни азербайджанской культуры

    Зрителям будут представлены постановки азербайджанских театров, мугам, народные азербайджанские танцы

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В греческой провинции Крит состоятся Дни азербайджанской культуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Греции, мероприятия организованы посольством при поддержке руководства провинции Крит и министерства молодежи и спорта Азербайджана.

    В рамках мероприятий, которые пройдут с 1 по 4 июня в различных городах Крита, зрителям будут представлены постановки азербайджанских театров, мугам, народные азербайджанские танцы.

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