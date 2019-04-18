В Джалилабаде найдены относящиеся к древнему периоду образцы материальной культуры

В Джалилабадском районе обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к древнему периоду.

Как сообщает муганское бюро Report, образцы были найдены местными жителями в селе Шатырлы во время сноса старого дома.

Среди них каменные орудия труда, предметы быта и даже камень со специальным изображением, использовавшийся в свое время вождем племени в ходе обмена письмами. По словам специалистов, подобные образцы встречаются на территории Алтая и Восточной Анатолии. Изображение на одном из находок напоминает наскальные изображения в Гобустане.

Историк Эльшад Аманов отметил, что образцы материальной культуры относятся к периоду 7-8 тысяч лет назад.

Найденные образцы будут переданы в Джалилабадский историко-краеведческий музей.