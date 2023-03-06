В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Между небом и землей"

9 марта в Центре Гейдара Алиева откроется азербайджано-латвийская художественная выставка под названием "Между небом и землей".

9 марта в Центре Гейдара Алиева откроется азербайджано-латвийская художественная выставка под названием "Между небом и землей".

Как сообщает Report, выставка, организованная совместно с посольством Латвии в нашей стране, охватывает поэзию гениального поэта Мовланы Джалаледдина Руми. Идеи Руми, жившего и творившего в XIII веке, посвящены духовному росту и совершенствованию. Выставка, на которой будут представлены работы Иевы Крумини из Латвии и всемирно известного фотографа Резы Дегати, продлится до 3 апреля.

Известная художница Иева Круминя является заведующей отделом текстиля Латвийской академии художеств, членом Союза художников Латвии и Ассоциации художников-текстильщиков Латвии. Опираясь на слова известного латвийского поэта и писателя Иманта Зиедониса "Не живи без любви, жизнь без любви не имеет никакого смысла", Иева Круминя пытается изучить схожие, общие черты между народами. Глядя на каждое из ее произведений искусства, мы узнаем в нем себя. Ее работы направляют людям месседж о восстановлении нашего мира нитями любви.

Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, известный как REZA, освещает войны, военные конфликты, а также красоту человечества. Его работы публиковались в журналах National Geographic, Time, Stern, Newsweek, Paris Match. Он является автором 30 книг и обладателем множества наград. В 1994 году отражающая идеи Руми работа Резы на тему циркуляции энергии между землей и небом, на которой изображены кружащиеся в мистическом танце, была размещена на обложке журнала National Geographic. Награжден французским кавалерским орденом "За заслуги" и азербайджанским орденом "Достлуг".