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В Болгарии поставлен балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь"

В Болгарии поставлен балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" В Софийском национальном театре оперы и балета по случаю Дня независимости Азербайджана и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией был поставлен балет "Тысяча и одна ночь" великого композитора Фикрета Амирова.
Kультурная политика
1 июня 2022 г. 10:31
В Болгарии поставлен балет Фикрета Амирова Тысяча и одна ночь

В Софийском национальном театре оперы и балета по случаю Дня независимости Азербайджана и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией был поставлен балет "Тысяча и одна ночь" великого композитора Фикрета Амирова.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На спектакле, проведенном при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Международного фонда тюркской культуры и наследия, присутствовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, официальные лица Болгарии и представители дипломатического корпуса, многочисленные зрители.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFikrət Əmirovun "Min bir gecə" baleti Bolqarıstanda səhnələşdirilib

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