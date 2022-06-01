В Болгарии поставлен балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь"

В Софийском национальном театре оперы и балета по случаю Дня независимости Азербайджана и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией был поставлен балет "Тысяча и одна ночь" великого композитора Фикрета Амирова.

В Софийском национальном театре оперы и балета по случаю Дня независимости Азербайджана и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией был поставлен балет "Тысяча и одна ночь" великого композитора Фикрета Амирова.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На спектакле, проведенном при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Международного фонда тюркской культуры и наследия, присутствовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, официальные лица Болгарии и представители дипломатического корпуса, многочисленные зрители.