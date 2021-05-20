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В Баку установят памятник Тофику Гулиеву

В Баку установят памятник Тофику Гулиеву Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке памятника Тофику Гулиеву.
Kультурная политика
20 мая 2021 г. 16:42
В Баку установят памятник Тофику Гулиеву

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке памятника Тофику Гулиеву.

Как передает Report, распоряжение преследует цель увековечить память видного азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата госпремии Тофика Алекпер оглу Гулиева.

Согласно распоряжению, в Баку будет установлен памятник видному азербайджанскому композитору Тофику Гулиеву.

Исполнительной власти города Баку и Министерству культуры поручено обеспечить меры по установлению памятника Тофику Гулиеву, Кабинету министров - решить вопросы, исходящие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Tofiq Quliyevin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

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