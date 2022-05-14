В Баку состоялся концерт национальных песен и танцев Колумбии

Посольство Колумбии в Азербайджане провело концерт национальных песен и танцев в рамках Плана Продвижение Колумбии за рубежом.

Посольство Колумбии в Азербайджане организовало концерт национальных песен и танцев этой страны.

Как передает Report, на мероприятии с речью выступила временный поверенный в делах посольства Колумбии Мария Анжелика Стир Варела (María Angélica Steer Varela).

По ее словам, Колумбия - это страна, которая очень гордится своим культурным и этническим разнообразием, где слушают различную музыку и говорят на разных языках.

На концерте выступил Элкин Робинсон, музыкант и продюсер с карибского острова Олд-Провиденс. Его музыка восхваляет море, рыбалку, человеческие отношения. Он считается пионером музыкального жанра Карибский фолк, который рождается из сочетания различных карибских ритмов и стилей, таких как менто, калипсо, полька и фолк.