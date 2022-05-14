О нас
Аудио новости

В Баку состоялся концерт национальных песен и танцев Колумбии

В Баку состоялся концерт национальных песен и танцев Колумбии Посольство Колумбии в Азербайджане провело концерт национальных песен и танцев в рамках Плана Продвижение Колумбии за рубежом.
Kультурная политика
14 мая 2022 г. 10:22
В Баку состоялся концерт национальных песен и танцев Колумбии

Посольство Колумбии в Азербайджане организовало концерт национальных песен и танцев этой страны.

Как передает Report, на мероприятии с речью выступила временный поверенный в делах посольства Колумбии Мария Анжелика Стир Варела (María Angélica Steer Varela).

По ее словам, Колумбия - это страна, которая очень гордится своим культурным и этническим разнообразием, где слушают различную музыку и говорят на разных языках.

На концерте выступил Элкин Робинсон, музыкант и продюсер с карибского острова Олд-Провиденс. Его музыка восхваляет море, рыбалку, человеческие отношения. Он считается пионером музыкального жанра Карибский фолк, который рождается из сочетания различных карибских ритмов и стилей, таких как менто, калипсо, полька и фолк.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве
Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве
13 мая 2022 г. 16:59
В Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоВ Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"
13 мая 2022 г. 16:39
Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке
Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке
12 мая 2022 г. 12:41
Сегодня в Шуше стартует Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль
Сегодня в Шуше стартует Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"
12 мая 2022 г. 00:00
В Баку открывается Европейский городок
В Баку открывается "Европейский городок"
11 мая 2022 г. 14:03
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
В Шуше пройдет V Международный фестиваль Харыбюльбюль
В Шуше пройдет V Международный фестиваль Харыбюльбюль
10 мая 2022 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей искусства
Президент Ильхам Алиев наградил деятелей искусства
10 мая 2022 г. 11:20
На фестивале Харыбюльбюль в Шуше примут участие музыканты из 10 стран
ВидеоНа фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше примут участие музыканты из 10 стран
8 мая 2022 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi