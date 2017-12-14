В Баку состоялся концерт Академического фольклорно-этнографического оркестра Казахстана

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В азербайджанском государственном музыкальном театре впервые состоялся концерт казахстанского Академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева "Отырар сазы".

Как сообщает Report, концерт посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Выступивший перед началом концерта посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев рассказал о деятельности и истории оркестра. По его словам, в оркестре задействованы более 20 национальных музыкальных инструментов.

Он выразил благодарность министерству культуры и туризма, а также театру за помощь в организации этого мероприятия.

В ходе мероприятия дирижер, народный артист Агаверди Пашаев был награждён почетной медалью министерства культуры Казахстана.

Напомним, 13 декабря коллектив казахстанского Академического фольклорно-этнографического оркестра принял участие в организованном посольством Казахстана в Азербайджане официальном приеме по случаю Дня независимости Казахстана со специальной концертной программой.