Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «SALAM TATARSTAN». Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, выставка познакомит ее посетителей с культурой, историей и туристическим потенциалом Республики Татарстан.

По завершении официальной части гостей выставки ждет концерт с участием татарских творческих коллективов из Баку и Казани.

Мероприятие организовано Международным центром деловых коммуникаций «SALAM TATARSTAN» и Общественным объединением «Татарстан».