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    В Баку состоится открытие фотовыставки "SALAM TATARSTAN"

    Выставка познакомит ее посетителей с культурой, историей и туристическим потенциалом Республики Татарстан

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «SALAM TATARSTAN». Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, выставка познакомит ее посетителей с культурой, историей и туристическим потенциалом Республики Татарстан.

    По завершении официальной части гостей выставки ждет концерт с участием татарских творческих коллективов из Баку и Казани.

    Мероприятие организовано Международным центром деловых коммуникаций «SALAM TATARSTAN» и Общественным объединением «Татарстан».

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