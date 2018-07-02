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    В Баку сменились директора нескольких библиотек

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сменились директора нескольких библиотек, входящих в сеть Управления культуры города Баку.

    Как сообщили Report в управлении, директор Ясамальской районной централизованной библиотечной системы (библиотеки имени М.Ш.Вазеха) Вафа Рамиз гызы Гулиева была освобождена от должности и назначена директором Хазарской районной централизованной библиотечной системы (библиотека имени М.Мушфига), а Латифа Адиль гызы Мамедова назначена директором Ясамальской районной централизованной библиотечной системы

    Другим приказом управления Эльмира Газанфар гызы Меджидова назначена на должность директора филиала №2 Хатаинской районной централизованной библиотечной системы.

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