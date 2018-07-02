В Баку сменились директора нескольких библиотек

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сменились директора нескольких библиотек, входящих в сеть Управления культуры города Баку.
Как сообщили Report в управлении, директор Ясамальской районной централизованной библиотечной системы (библиотеки имени М.Ш.Вазеха) Вафа Рамиз гызы Гулиева была освобождена от должности и назначена директором Хазарской районной централизованной библиотечной системы (библиотека имени М.Мушфига), а Латифа Адиль гызы Мамедова назначена директором Ясамальской районной централизованной библиотечной системы
Другим приказом управления Эльмира Газанфар гызы Меджидова назначена на должность директора филиала №2 Хатаинской районной централизованной библиотечной системы.
Samirə AbdullayevaАвтор новости