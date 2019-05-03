​В Баку прошел концерт бельгийско-чилийского саксофониста

Концерт бельгийского саксофониста чилийского происхождения Марсело Монкада прошел в Баку.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в рамках третьего фестиваля европейской толерантности IMAGINE.

Бакинцам и гостям города была предоставлена возможность ощутить разнообразие и мультикультуральность мира на примере импровизаций и исполнения Марсело Монкада. На сцене его сопровождали азербайджанские музыканты из коллектива Brasilidade.

Марсело Монкада- тенор-саксофонист и композитор, который играет джаз. Родом М. Моканда из Чили, однако в 2002 году переехал в Бельгию, где продолжил карьеру музыканта. Изучал "Джаз и Поп" в Королевской Консерватории Антверпена и Гента, принимал участие на широко известных международных фестивалях.