В Баку состоится концерт, посвященный культуре Южной Кореи

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет масштабный концерт, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Южной Кореей, передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Южной Кореи.

"17 сентября во Дворце Гейдара Алиева состоится концертная программа с участием 80 известных деятелей культуры и мастеров тхэквандо с целью демонстрации традиционной корейской музыки и спортивных традиций", - говорится в сообщении диппредставительства.

Концерт проводится посольством Южной Кореи в Баку совместно с общественным объединением "Азербайджано-корейская ассоциация культурного обмена" (SEBA).

В концертную программу войдут показ моды традиционной корейской одежды "ханбок", выступление мастеров тхэквандо, которые продемонстрируют свое искусство, выступление ансамбля танца "Ханнури" Национального музыкального центра Кореи, группы ударных музыкальных инструментов "Кори".

Концерт завершится объединенным выступлением мастеров пансори (корейская опера) народного оркестра Национального музыкального центра Кореи и мастеров азербайджанского мугама с участием оркестра народных музыкальных инструментов Азербайджанской государственной академической филармонии.