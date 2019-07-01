В Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Проводимая в Баку 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО продолжается.

Как сообщает Report, в мероприятии участвуют высокопоставленные официальные лица из государств-членов организации, в том числе премьер-министры, заместители премьер-министров, министры культуры, окружающей среды, туризма, а также руководители международных организаций, руководители консультативных органов ЮНЕСКО, постоянные представители около 70 стран в ЮНЕСКО и специалисты в области архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе сессии будут рассмотрены представленные государствами-членами организации 36 объектов, претендующих на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Из номинированных файлов 28 относятся к памятникам культурного наследия, 6 - природного, 2 - смешанные (природные и культурные).

Отметим, что в Список всемирного наследия ЮНЕСКО входят Девичья башня и дворцовый комплекс Ширваншахов, а также историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" и Гобустанский государственный историко-художественный заповедник.