В Баку отметят национальный день культуры Румынии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку отпразднуют национальный день культуры Румынии, который отмечается в день рождения выдающегося румынского поэта Михая Эминеску.

Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники посольства Румынии, а также представители румынской диаспоры в Азербайджане 15 января посетят памятник М.Эминеску в Баку.

На мероприятии также ожидается участие ряда послов стран ЕС в Азербайджане.

Кроме того, совместно с министерством культуры и туризма Азербайджана и Национальной библиотеки в Баку пройдут "Дни румынской поэзии", книжная выставка, а также презентация румынской кухни.