 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку открылся Благотворительный Пасхальный базар

    Все средства, вырученные от проведения мероприятия, будут направлены на нужды детей-сирот

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В  Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылся V Благотворительный Пасхальный базар, организованный посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

    Картины, украшения, изделия народных промыслов азербайджанских художников, поделки, сделанные руками воспитанников детского дома № 3 города Баку и Центра реабилитации детей, пострадавших от насилия, - выставлены на обозрение посетителей, их можно купить на подарки и сувениры близким и друзьям.

    В открытии Благотворительного Пасхального базара приняли участие посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич, депутаты Милли Меджлиса, представители министерств и ведомств, дипломаты, деятели науки и культуры, священнослужители различных конфессий, бизнесмены, соотечественники.

    Собравшихся приветствовали временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Алексей Коннов.

    Перед гостями выступил церковный хор Михайло-Архангельского храма. 

    В течение двух дней – 2 и 3 апреля - будут проходить различные мероприятия, продажа выставленной продукции, благотворительная лотерея.

    Все средства, вырученные от проведения Благотворительного Пасхального базара, будут направлены на нужды детей-сирот.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi