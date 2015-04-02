​В Баку открылся Благотворительный Пасхальный базар

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку
Картины, украшения, изделия народных промыслов азербайджанских художников, поделки, сделанные руками воспитанников детского дома № 3 города Баку и Центра реабилитации детей, пострадавших от насилия, - выставлены на обозрение посетителей, их можно купить на подарки и сувениры близким и друзьям.
В открытии Благотворительно
Собравшихся приветствовали временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, заместитель руководителя представительств
Перед гостями выступил церковный хор Михайло-Архангел
В течение двух дней – 2 и 3 апреля - будут проходить различные мероприятия, продажа выставленной продукции, благотворительна
Все средства, вырученные от проведения Благотворительно
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости