В Азербайджане пройдут дни культуры Узбекистана

1-14 августа в Баку пройдут дни культуры Узбекистана.

1-4 августа в Баку пройдут дни культуры Узбекистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В рамках дней культуры, которые пройдут при организации министерства культуры Узбекистана, с участием видных деятелей культуры этой страны планируется провести концерт, театральные спектакли, книжную выставку и другие мероприятия.

В течение четырехдневных дней культуры перед азербайджанскими зрителями выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмайлов, Зулайхо Бойханова, Гюльсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.