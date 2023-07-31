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В Азербайджане пройдут дни культуры Узбекистана

В Азербайджане пройдут дни культуры Узбекистана 1-14 августа в Баку пройдут дни культуры Узбекистана.
Kультурная политика
31 июля 2023 г. 10:06
В Азербайджане пройдут дни культуры Узбекистана

1-4 августа в Баку пройдут дни культуры Узбекистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В рамках дней культуры, которые пройдут при организации министерства культуры Узбекистана, с участием видных деятелей культуры этой страны планируется провести концерт, театральные спектакли, книжную выставку и другие мероприятия.

В течение четырехдневных дней культуры перед азербайджанскими зрителями выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмайлов, Зулайхо Бойханова, Гюльсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host Uzbek culture days
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda  Özbəkistan mədəniyyəti günləri keçiriləcək

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