О нас

В Азербайджане проходят Дни культуры Узбекистана

В Азербайджане проходят Дни культуры Узбекистана С 1 августа в Азербайджане стартовали Дни культуры Узбекистана.
Kультурная политика
1 августа 2023 г. 12:29
В Азербайджане проходят Дни культуры Узбекистана

С 1 августа в Азербайджане стартовали Дни культуры Узбекистана.

Как сообщает Report, в рамках организованных Министерством культуры Узбекистана Дней культуры запланирована большая концертная программа с участием известных узбекских деятелей культуры, а также показ театральных постановок, проведение книжной выставки и другие мероприятия.

В Днях культуры примут участие народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмайлов, Зулайхо Бойханова, Гюльсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.

Дни культуры завершатся 4 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Uzbek culture days underway in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Özbəkistan mədəniyyət günləri başlayıb

Самое читаемое

Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi