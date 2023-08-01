В Азербайджане проходят Дни культуры Узбекистана

С 1 августа в Азербайджане стартовали Дни культуры Узбекистана.

С 1 августа в Азербайджане стартовали Дни культуры Узбекистана.

Как сообщает Report, в рамках организованных Министерством культуры Узбекистана Дней культуры запланирована большая концертная программа с участием известных узбекских деятелей культуры, а также показ театральных постановок, проведение книжной выставки и другие мероприятия.

В Днях культуры примут участие народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмайлов, Зулайхо Бойханова, Гюльсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.

Дни культуры завершатся 4 августа.