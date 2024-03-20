В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Report напоминает, что это уже четвертый праздник Новруз, который азербайджанский народ отмечает после победы в Отечественной войне.

Он имеет очень древние корни на азербайджанской земле. Этот народный праздник, который преодолел все испытания временем, с давних времен проник в глубины духовного мира нашего народа, сыграл важную роль в формировании традиционных ценностей.

Новруз байрамы знаменует начало нового года, приход первого дня весны.

Отметим, что 30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, а 23 февраля 2010 года ООН объявила 21 марта "Международным днем Новруз".

В этом году в Азербайджане весна наступила сегодня в 07:06 по бакинскому времени.

В связи с праздником в стране 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта будут нерабочими.