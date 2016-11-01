В Азербайджане импорт оборудования киноиндустрии будет освобожден от налогов сроком на 3 года

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Импорт техники, технологического оборудования и устройств киноиндустрии в Азербайджане будет освобожден от налогов сроком на 3 года.

Как сообщает Report, законопроект в связи с этим был обсужден на сегодняшнем заседании комитета культуры Милли Меджлиса.

Согласно ст. 20.0.20 к закону "О таможенном тарифе", национальные кинопроизводители на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти будут освобождены от пошлин в импорте техники, технологического оборудования и устройств киноиндустрии сроком на 3 года, начиная с 1 января 2017 года.

Помимо этого, согласно дополненной к Налоговому кодексу 106.1.18-й статье, национальные кинопроизводители на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти будут освобождены от налогов в импорте техники, технологического оборудования и устройств киноиндустрии сроком на 3 года, начиная с 1 января 2017 года.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.