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    В Азербайджане импорт оборудования киноиндустрии будет освобожден от налогов сроком на 3 года

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Импорт техники, технологического оборудования и устройств киноиндустрии в Азербайджане  будет освобожден от налогов сроком на 3 года.

    Как сообщает Report, законопроект в связи с этим был обсужден на сегодняшнем заседании комитета культуры Милли Меджлиса. 

    Согласно ст. 20.0.20 к закону "О таможенном тарифе", национальные кинопроизводители на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти будут освобождены от пошлин в импорте техники, технологического оборудования и устройств киноиндустрии сроком на 3 года, начиная с 1 января 2017 года.

    Помимо этого, согласно дополненной к Налоговому кодексу 106.1.18-й статье, национальные кинопроизводители на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти будут освобождены от налогов в импорте техники, технологического оборудования и устройств киноиндустрии сроком на 3 года, начиная с 1 января 2017 года. 

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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