Участницу "Евровидения" от Армении могут исключить за "флаг" Карабаха

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" заявили, что участница от Армении Ивета Мукучян может быть исключена из списка финалистов, так как во время первого полуфинала конкурса она размахивала "флагом" так называемой "Нагорно-карабахской республики".

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в преддверии события организаторы Европейского вещательного союза (EBU) попросили исполнителей и поклонников не использовать флаги в качестве политических инструментов.