Тяжелое положение азербайджанского театра в Тбилиси: здание в аварийном состоянии, зарплата низкая, актеров не хватает - РЕПОРТАЖ

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Тбилиси. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня Тбилисский государственный азербайджанский драмтеатр им.Гейдара Алиева в очень тяжелом состоянии. Актеры театра работают в крайне сложных условиях. Годовой бюджет театра составляет 140 тыс. лари".

Об этом грузинскому бюро Report рассказал художественный руководитель театра Варлам Николадзе.

Худрук отметил, что аварийное состояние здания препятствует подготовке и премьере новых спектаклей. Комиссия в составе представителей соответствующих структур Грузии высказала мнение о невозможности проведения премьер в этом здании из-за его аварийности. По этой причине коллектив подготовленные представления играет на сцене других театров.

По словам В.Николадзе, сейчас в театре всего 10 актеров, хотя нужны как минимум 30. Бюджет театра не позволяет привлекать больше актеров: "Сегодня годовой бюджет нашего театра 140 тыс. лари, что составляет сумму месячной зарплаты других театров. Раньше эта сумма составляла 160 тыс. После обращения руководства театра в соответствующие структуры о повышении зарплат актерам, нам ответили, что во всех театрах идет сокращение зарплат на 10% и бюджет театра им.Гейдара Алиева снизился до 140 тысяч. Низкая зарплата вынуждает актеров работать и в других местах, на репетиции они приходят по вечерам".

Худрук выделил, что они не раз обращались и к правительству Грузии и к азербайджанской стороне для повышения бюджета театра или выделения нового здания. Ни одно из обещаний о выделении нового здания театру или выделении участка под него не выполнено.

По словам В.Николадзе, коллектив театра продолжает работу, несмотря на это. В театре в этом году подготовлено 4 спектакля. Спектакль по мотивам произведения Давита Клдиашвили "Невзгоды Дариспана" был показан в турецкой Адане, а 24 декабря состоится премьера спектакля на основе произведения Жана Гупта "Равнодушный красавчик". Кроме того были подготовлены спектакли "Волшебная шапка" и "Свободная пара" Дарю Фо.

По словам В.Николадзе, в будущем году планируется подготовка еще двух спектаклей.