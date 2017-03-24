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    Традиционному грузинскому застолью присвоен статус памятника нематериальной культуры

    Опубликован соответствующий приказ Национального агентства по сохранению культурного наследия

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Традиционному грузинскому застолью (картули супра) присвоен статус памятника нематериальной культуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, соответствующий приказ Национального агентства по сохранению культурного наследия опубликован на официальном сайте "Законодательного вестника".

    В распоряжении отмечается, что оно может быть обжаловано "заинтересованной стороной" в течение месяца после официального ознакомления в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии.

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