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Супруга народного любимца Рамиша поблагодарила Мехрибан Алиеву

Супруга народного любимца Рамиша поблагодарила Мехрибан Алиеву Сегодня врачи осмотрят моего мужа
Kультурная политика
29 января 2021 г. 15:03
Супруга народного любимца Рамиша поблагодарила Мехрибан Алиеву
Мехрибан Алиева
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Лечение народного артиста Рафика Гусейнова (Рамиш) продолжается в отделении реанимации Бакинского оздоровительного центра.

Об этом Report сообщила супруга народного артиста Гюллю Гусейнова.

По ее словам, на днях ей позвонили из Фонда Гейдара Алиева и сообщили о необходимости продолжения лечения Рамиша в больничных условиях: "Он был доставлен на машине скорой помощи в Бакинский оздоровительный центр. Сегодня врачи осмотрят моего мужа. Я тоже жду в палате со вчерашнего дня. До приезда в больницу состояние его здоровья ухудшилось".

Г.Гусейнова выразила глубокую признательность руководству страны и первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за заботу о лечении ее супруга.

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Версия на азербайджанском языке Rəmişin həyat yoldaşı Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdi

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