Супруга народного любимца Рамиша поблагодарила Мехрибан Алиеву

Сегодня врачи осмотрят моего мужа

Лечение народного артиста Рафика Гусейнова (Рамиш) продолжается в отделении реанимации Бакинского оздоровительного центра.

Об этом Report сообщила супруга народного артиста Гюллю Гусейнова.

По ее словам, на днях ей позвонили из Фонда Гейдара Алиева и сообщили о необходимости продолжения лечения Рамиша в больничных условиях: "Он был доставлен на машине скорой помощи в Бакинский оздоровительный центр. Сегодня врачи осмотрят моего мужа. Я тоже жду в палате со вчерашнего дня. До приезда в больницу состояние его здоровья ухудшилось".

Г.Гусейнова выразила глубокую признательность руководству страны и первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за заботу о лечении ее супруга.