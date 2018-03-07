Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Стала известна дата проведения Бакинского Шопинг-фестиваля в этом году.

Как сообщили Report в пресс-службе фестиваля, фестиваль пройдет с 1 по 31 мая.

Сообщается, что как и раньше, местные жители и иностранные туристы могут принять участие в фестивале и получить выгодные возможности.

В фестивале этого года примет участие около 800 магазинов в Баку. Покупатели в дни Бакинского шопинг-фестиваля могут приобрести в этих магазинах высококачественную одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику и др. товары в рамках специальных кампаний и скидок.

Во время фестиваля скидками могут пользоваться местные и иностранные граждане, во время покупки в магазинах со значком Baku Shopping Festival – Tax Free они могут вернуть часть НДС с каждых 100 манатов. Сумму можно получить наличными или путем перечисления на банковский счет или карту.

Кроме того, во время фестиваля планируются лотереи с дорогими подарками, развлекательные игры на выходных, показ мод и другие мероприятия.

Любой магазин, ресторан и кафе в Баку могут стать участниками Baku Shopping Festival.

Предприниматели, желающие предоставить клиентам возможность возврата НДС, прорекламировать свой бренд путем фестиваля, привлечь больше местных и иностранных клиентов, повысить торговый оборот, могут обратиться для участия в фестивале.