Азербайджан примет участие в "Неделе Музеев Тюркского Мира"

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"Неделя Музеев Тюркского Мира" пройдет в мае в рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия и Республиканского центра развития детей и молодежи министерства образования Азербайджана, передает Report со ссылкой на пресс-службу Тюркского фонда.

В рамках проекта ежедневно с 18 по 24 мая будет организован виртуальный тур для детей и молодежи в музеи стран-членов и наблюдателей Международного фонда тюркской культуры и наследия. Экскурсии начнутся 18 мая в Азербайджанском национальном музее ковра, продолжатся 19 мая - в Национальном музее Республики Казахстан, 20 мая - в Кыргызском национальном художественном музее, 21 мая - в музее Трои Турции, 22 мая - в Государственном историческом музее Узбекистана, 23 мая - в Венгерском национальном музее и завершатся официальным закрытием музейной недели.

За этот период юные зрители смогут путешествовать онлайн по знаменитым музеям тюркских государств, имеющих древнюю историю и богатую культуру.

Целью программы является ознакомление молодежи, находящихся в режиме карантина, введенного в странах в связи с пандемией COVID-19, с музеями тюркского мира, а также ее вовлечение в изучение истории, культуры и искусства тюркских стран.