Представитель Salaam Cinema Baku: Мы очень рады отклику со стороны Мехрибан ханум

"Вчера вечером первый вице-президент Мехрибан Алиева коснулась вопроса здания Salaam Cinema Baku, что стало для нас неожиданностью".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала официальный представитель Salaam Cinema Baku Лейли Гафарова.

Она отметила, что очень обрадовалась столь быстрой реакции со стороны государства: "Нам отключили свет, но мы как-то пытаемся решить этот вопрос. Честно говоря, мы не ожидали столь скорой реакции на нашу проблему. Мы очень рады отклику со сторону Мехрибан ханум. Выражаем огромную признательность всем, кто нас поддержал в этом вопросе. Надеюсь, проблема вскоре разрешится".

Л.Гафарова также выразила признательность общественности страны: "Мы особо признательны нашей молодежи за то, что не оставили нас в трудную минуту".