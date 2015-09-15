​Ряду лиц присвоены почетные звания за заслуги в развитии Хачмазского района

15 сентября, 2015 02:12

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетных званий ряду лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Хачмазского района. Как передает Report, согласно распоряжению, за заслуги в социально-экономическом развитии Хачмазского района присвоены почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам: Медалью «За отличие на государственной службе» Ахвердиева Азера Магеррам оглу Мехманова Еткина Джавад оглу Медалью «Терегги» Асланова Шахина Шамиль оглу Бадалова Полада Мирзаага оглу Алифханова Эльдара Алифхан оглу Аскерову Кенуль Раджаб гызы Азимова Агамирзу Кязым оглу Ахвердиеву Зиньет Ягуб гызы Ханкишиева Рафика Микаил оглу Хеирова Рахмана Оруджали оглу Мамедова Беюкагу Ахмед оглу Гурбанова Беюкагу Джабир оглу Сафаралиева Галиба Алимансур оглу Салимова Эльданиза Адил оглу

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