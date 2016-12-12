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    В РИКЦ состоится молодежная встреча

    Сюда приглашены представители молодежных объединений российских соотечественников, молодежных организаций Азербайджана

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится молодежная встреча, на которой будут обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к участию в ХIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

    Как сообщает Report, на встречу приглашены представители молодежных объединений российских соотечественников, молодежных организаций Азербайджана.

    Во встрече примут участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

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