В РИКЦ состоится молодежная встреча

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится молодежная встреча, на которой будут обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к участию в ХIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Как сообщает Report, на встречу приглашены представители молодежных объединений российских соотечественников, молодежных организаций Азербайджана.

Во встрече примут участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.