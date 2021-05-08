Азербайджан простился с народным поэтом Мусой Ягубом - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане простились с народным поэтом Мусой Ягубом.
Как сообщает Report, Муса Ягуб был похоронен на кладбище села Буйнуз Исмаиллинского района, рядом со своей супругой, как и завещал.
В церемонии прощания приняли участие члены семьи покойного, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, депутаты Новрузали Асланов, Тахир Керимли, Сабир Рустамханлы, представители общественности.
М.Ягуб скончался 7 мая в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
Проходит церемония прощания с народным поэтом Азербайджана Мусой Ягубом.
Как сообщает Report, церемония проводится в доме поэта в селе Буйнуз Исмаиллинского района.
В церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, депутаты Новрузали Асланов, Тахир Керимли, Сабир Рустамханлы, представители общественности.
Народный поэт будет похоронен в соответствии с завещанием на сельском кладбище села Буйнуз, рядом с женой.
М.Ягуб скончался 7 мая в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
Аллах рехмет элесин!