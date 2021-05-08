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Азербайджан простился с народным поэтом Мусой Ягубом - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан простился с народным поэтом Мусой Ягубом - ОБНОВЛЕНО Муса Ягуб скончался 7 мая в возрасте 84 лет после продолжительной болезни
Kультурная политика
8 мая 2021 г. 13:15
Азербайджан простился с народным поэтом Мусой Ягубом - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане простились с народным поэтом Мусой Ягубом.

Как сообщает Report, Муса Ягуб был похоронен на кладбище села Буйнуз Исмаиллинского района, рядом со своей супругой, как и завещал.

В церемонии прощания приняли участие члены семьи покойного, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, депутаты Новрузали Асланов, Тахир Керимли, Сабир Рустамханлы, представители общественности.

М.Ягуб скончался 7 мая в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

12:35

Проходит церемония прощания с народным поэтом Азербайджана Мусой Ягубом.

Как сообщает Report, церемония проводится в доме поэта в селе Буйнуз Исмаиллинского района.

В церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, депутаты Новрузали Асланов, Тахир Керимли, Сабир Рустамханлы, представители общественности.

Народный поэт будет похоронен в соответствии с завещанием на сельском кладбище села Буйнуз, рядом с женой.

М.Ягуб скончался 7 мая в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоXalq şairi Musa Yaqub İsmayıllıda dəfn olunub - YENİLƏNİB

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