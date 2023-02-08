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Президент: Произведения Тофика Кулиева поистине являются большим достоянием Азербайджана

Президент: Произведения Тофика Кулиева поистине являются большим достоянием Азербайджана Произведения Тофика Кулиева поистине являются большим достоянием Азербайджана. Эти произведения бессмертны, они звучат и сегодня, и впредь будут звучать еще много лет, потому что в их основе лежат и талант Тофика Кулиева, и в то же время его любовь к азер
Kультурная политика
8 февраля 2023 г. 12:58
Президент: Произведения Тофика Кулиева поистине являются большим достоянием Азербайджана

Произведения Тофика Кулиева поистине являются большим достоянием Азербайджана. Эти произведения бессмертны, они звучат и сегодня, и впредь будут звучать еще много лет, потому что в их основе лежат и талант Тофика Кулиева, и в то же время его любовь к азербайджанскому народу, к родному городу Баку.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 8 февраля в выступлении на церемонии открытия памятника выдающемуся композитору Тофику Кулиеву.

Подчеркнув, что Тофик Кулиев был очень привязан к своему народу, о чем свидетельствуют его произведения об Азербайджане, Баку, глава государства отметил: "В то же время те, кто был с ним знаком, хорошо знают, что он был прекрасным человеком, замечательным интеллигентом, поистине выдающимся деятелем культуры, который своей деятельностью, своими произведениями, своей ролью в общественной жизни Азербайджана занял достойное место в истории".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Tofiq Quliyevin əsərləri bizim böyük sərvətimizdir"

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